جمعيات فرنسية تهاجم مصطفى محمد لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يواجه النجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي، العديد من حملات الهجوم القوية من قبل بعض الجمعيات الداعمة للمثلية، بسبب رفضه المشاركة في الجولة الداعمة للمثلية بالدوري الفرنسي.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان"، أن جمعية مكافحة رهاب المثلية بفرنسا "Bleus et Fiers"، تقدمت بشكوى ضد مصطفى محمد لاعب فريق نانت، بعد رفضه المشاركة في جولة دعم المثلية في فرنسا، والتي تقام في الدوري الفرنسي كل موسم.

وأشارت الصحيفة، أن الجمعية تقدمت بشكوى أخرى ضد نادي نانت، لعدم اتخاذ إدارة النادي ردة فعل قوية تجاه اللاعب، والتهاون في التعامل مع هذا الأمر.

وأردفت الصحيفة، إن الشكوى تضمنت رابطة الدوري الفرنسي، بسبب عدم التقدم بتقرير إلى المدعي العام، بشأن هذا السلوك، الذي تعتبره ضد الهوية الجنسية.

ورفض النجم المصري المشاركة رفقة فريقه نانت، في الجولة ذاتها بالدوري الفرنسي في الموسم الماضي، بسبب ارتداء اللاعبين لشارة تدعم هذا الاتجاه.

وخاض مصطفى محمد 29 مباراة رفقة فريق نانت هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

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