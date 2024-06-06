"بمشاركة نجم الزمالك".. تونس تفوز على غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حقق منتخب تونس الفوز، على حساب منتخب غينيا الاستوائية، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأحرز هدف فوز منتخب تونس في اللقاء، اللاعب محمد علي بن رمضان في الدقيقة 82 من عمر المباراة، من ركلة جزاء.

وشهد اللقاء مشاركة نجم الزمالك حمزة المثلوثي بشكل أساسي منذ بداية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب تونس رصيده إلى النقطة رقم 9، في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بالتصفيات، فيما ظل منتخب غينيا في المركز السادس والأخير بالمجموعة دون نقاط.

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