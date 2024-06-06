"منتخب مصر ضد بوركينا فاسو"..جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف محمد:



تقام اليوم الخميس الموافق 6 يونيو الجاري، العديد من المباريات الدولية حول العالم، أبرزها إقامة عدد من المباريات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب بوركينا فاسو اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

مالاوي ضد ساو تومي.. "SSC".. 4 عصراً.

غينيا بيساو ضد إثيوبيا.. "SSC".. 7 مساءً.

الكونغو ضد النيجر.. "SSC".. 7 مساءً.

موريتانيا ضد السودان.. "SSC Extra 1".. 7 مساءً.

ليبيا ضد موريشيوس.. "SSC Sports 3".. 7 مساءً.

مصر ضد بوركينا فاسو.. "أون تايم سبورتس".. 10 مساءً.

السنغال ضد جمهورية الكونغو.. "SSC Extra 1".. 10 مساءً .

مالي ضد غانا.. "SSC Extra 2".. 10 مساءً.

الجزائر ضد غينيا.. "SSC Sports 5".. 10 مساءً.

بنين ضد روندا.. "SSC".. 10 مساءً.

مباريات ودية دولية

جبل طارق ضد ويلز.. "بي إن سبورتس 2".. 7 مساءً.

هولندا ضد كندا.. "بي إن سبورتس 1".. 9.45 دقيقة مساءً.