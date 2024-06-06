شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو: فرضنا حظرا إعلاميا على اللاعبين للتركيز فى المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أنه فرض الحظر الإعلامى على اللاعبين للتركيز فى المرحلة المقبلة.

وعن تصريحات أفشة الأخيرة، قال بيبو فى تصريح لبرنامج الهدف الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2: "اللوائح تحكم الأمور داخل الأهلى ونتصدى لأى خروج عن النص". وقال بيبو إن أفشة شارك فى المران بشكل طبيعى ولا نزيد تضخيم الأمور.

وغاب محمد مجدي أفشة عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه خلال اليومين الماضيين، واكتفى بخوض تدريبات منفردة داخل الجيم، عقب عودة الأهلي لاستئناف التدريبات عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون منذ التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، تنفيذا لقرار الجهاز الفني.