شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، مصطفى عسل، هانيا الحمامي ونوران جوهر، إلى الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في ختام دور الـ 16 كالتالي:

فوز مصطفى عسل على الانجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-4, 11-6.

فوز نوران جوهر على توماتو هو بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-3, 11-1.

فوز هانيا الحمامي على ندى عباس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-1, 11-8.

هزيمة كريم عبد الجواد أمام إيان يو انجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 3-11, 11-9, 12-10, 11-7.

هزيمة فيروز أبو الخير أمام جورجينا كيندي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-4, 12-14, 11-6.