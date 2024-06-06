شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدي: لم نفز على الأهلي منذ 20 سنة لأننا "مش مصدقين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عبد الرحمن مجدي، لاعب النادي الإسماعيلي، عن سبب عدم فوز فريقه على النادي الأهلي منذ أكثر من 20 سنة.

وقال عبد الرحمن مجدي في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "الموضوع غريب جداً، من قبل تواجدي في النادي لم نكسب الأهلي، وفي مباراة الدور الأول 3-1، لم نكن نصدق أننا يمكن الفوز بالمباراة وحزنت كثيراً على خسارة هذه المباراة".

وأضاف: "شعرت من بعض اللاعبين أننا مش مصدقين إننا ممكن نكسب الأهلي، وطالما هذا الشعور موجود لن نفوز، بالإضافة لأن الفريق في الموسم الجاري فقد الكثير من نجومه".

وواصل: "مجلس الإدارة لم يقصر معنا ولكن النادي يحتاج إلى تدعيمات قوية، وتلقيت مفاوضات من الأهلي وبيراميدز والزمالك، واتفقت مع الإدارة أن أبذل جهدي لجلب عرض كبير يفيدني ويفيد النادي هذا الموسم".

واختتم: "أرى أننا في عالم احتراف الآن ولماذا لا يلعب الأهلي في الإسماعيلية؟.. ولكن هذا الأمر ليس في مسئولية الناديين، وإنما أمور تنظيمية، وشجعت الأهلي والزمالك في أفريقيا، أكبر ناديين في مصر ويجب تشجيعهم، ورغم قرب بيراميدز من الدوري، الأهلي هو من سيحسم الدوري، مصطفى شوبير من أفضل اللاعبين في مصر حالياً ووسام أبو علي وعلي معلول، ورمضان صبحي وزيزو، ولو اخترت الانضمام لنادٍ سيكون النادي الأكثر بطولات".