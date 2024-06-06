شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الساعى: لا صحة لتغريمى 50 ألف جنيه من جهاز الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر الساعى، لاعب النادى الإسماعيلى، أنه لا صحة لما تردد بخصوص تغريمه 50 ألف جنيه من قبل الجهاز الفنى للإسماعيلي عقب مباراة طلائع الجيش.

وقال الساعى فى تصريح لبرنامج " الهدف" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس: "حسني عبد ربه مثلى الأعلى وأحب طريقة لعب عبد الله السعيد". وتابع الساعى قائلا: "جمهور الإسماعيلى يدعمنى بقوة وأحلم ببطولة مع الدراويش والانضمام لمنتخب مصر".

وأشار الساعى إلى تمنيه انضمام مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم للمنتخب الأوليمبى فى الأولمبياد، مشيرا إلى أنه يطمح فى تحقيق حلم الاحتراف الأوروبى على غرار محمد صلاح، وأنه تلقى عروضا للرحيل عن الداويش.