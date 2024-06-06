شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: عمر كمال الأفضل لمركز الظهير الأيسر أمام بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن هناك أزمة تواجه حسام حسن في مركز الظهير الأيسر لمنتخب مصر، والأفضل مشاركة عمر كمال عبد الواحد، ومن الصعب وجود كوكا لأنه لم يلعب مع المنتخب في هذا المركز مطلقًا.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "كنت حريصا على الاطمئنان على أحمد فتوح، ومن الممكن غيابه عن الملاعب لفترة أسبوعين أو ثلاث أسابيع، وأعتقد أنه سيلحق بلقاء الأهلي والزمالك في الدوري". وأضاف: "ذكرت فقط أن كولر لديه عرض إماراتي، وبالتأكيد رحيله بالاتفاق بينه وبين الأهلي".

وأتم: "أكتب تلك الأخبار عبر حسابي على السوشيال ميديا، ولدي أصدقاء موجودون عبر صفحتي يكتبون أيضا عليها، وأي كلمة يتم كتابتها أعلم عنها كل شىء".