موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام قرابة 60 ألف متفرج.

موعد مباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

مشوار منتخب مصر وبوركينا فاسو

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي في القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار.

بينما سقط منتخب بوركينا فاسو بفخ التعادل في الجولة الأولى أمام نظيره غينيا بيساو بهدف لكل منتخب، قبل أن يحقق المنتخب البوركيني الفوز في الجولة الثانية على حساب ضيفه الإثيوبي بثلاثية نظيفة.

مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة للمونديال

ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

ويتواجد 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.