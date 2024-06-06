شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: مستحقات لاعبى ألعاب صالات الزمالك 107 ملايين جنيه وحزين بسبب النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أنه يشعر بحالة حزن شديد بسبب النتائج التي حدثت في ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء خلال الموسم المنصرم.

وقال هشام نصر في تصريحات تليفزيونية: "أعلم مدى حزن جماهير نادي الزمالك بسبب النتائج السلبية التي حدثت في ألعاب الصالات خلال الموسم المنصرم، وأشعر بالحزن أكثر من جماهير الزمالك ونسعى لحل الأزمات خلال الفترة القادمة".

وأضاف": "مجلس الإدارة كان أمام أمرين، وهما ترك الأمور تسير كما هي لأن مجلس الإدارة تم انتخابه بعد بداية الموسم، أو التدخل لمحاولة حل الأزمات".

وتابع: "مجلس الإدارة سعى جاهداً لحل أزمات ألعاب الصالات، حيث إن النادي كان مديوناً لاتحادات الطائرة والسلة واليد بما يقترب بـ35 مليون جنيه".

وأكمل: "دفعنا ما يقترب من 40 لـ50% من ديون نادي الزمالك للاتحادات المختلفة، من أجل رفع إيقاف القيد، وتسجيل اللاعبين في كافة الألعاب، والمجلس قام بحل أزمة العديد من اللاعبين، ومنهم الفولي وتعاقدنا مع أحمد مجدي لتدعيم فريق اليد". واختتم: "مستحقات لاعبي الزمالك في ألعاب الصالات المتأخرة، وصلت إلى 107 ملايين جنيه".