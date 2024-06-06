شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: نسعى للتعاقد مع مدرب أجنبي ليد الزمالك وهذه أول تدعيمات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، الطريق الذي يعمل به مجلس الإدارة من أجل إصلاح فريق اليد داخل نادي الزمالك بدءًا من الموسم المقبل.

وقال هشام نصر، خلال تصريحات تليفزيونية: "نحن نقاتل على كل بطولة في الزمالك، وأبناء الزمالك لا يلعبون إلا على المركز الأول.. ورغم أن فريق اليد جاء في المركز الثاني في كل البطولات ولكن المركز الثاني بالنسبة لنا مثل المركز الأخير".

وأردف قائلًا: "نحن لسنا مسئولين على إخفاق الفرق في بداية الموسم، ونحن تولينا المسئولية في نصف موسم فقط وليس موسمًا كاملًا".

وتابع: "إن شاء الله سنسعى لتحقيق أفضل مجهود في الموسم المقبل من أجل المنافسة على المركز الأول في كل البطولات، ولكن لا يمكن لي كرياضي أن أعد بالفوز بكل البطولات في الموسم المقبل".

وأشار هشام نصر إلى أن تدعيمات فريق اليد كانت غير كافية، ونحن نتفاوض حاليًا من أجل ضم صفقات يحتاجها للفريق. وأكد أن عمر صادق بيبو، لاعب هليوبليس انضم بالفعل إلى فريق نادي الزمالك.

وأضاف نصر: "يوسف ناجي، حارس الشمس، نحن متعاقدون معه ولكن لا يحق له اللعب معنا إلا من الموسم المقبل".

وتابع قائلًا: "ويشرفنا أن ينضم كريم هنداوي للفريق، ونحن سنجلس معه فور عودته إلى القاهرة للتفاوض معه للانضمام للفريق في الموسم المقبل".

وحول المدير الفني لنادي الزمالك، الذي ينوي الفريق التعاقد معه، قال هشام نصر: "نحن نحاول التعاقد مع مدير فني أجنبي للفريق، ونحن ننتظر المدير الفني، وهو سيكون له دور في اختيار احتياجات الفريق من اللاعبين".

وواصل قائلًا: "نتفاوض مع مدرستين لتدريب الزمالك إمام فرنسية أو إسبانية، واتعرض علينا مدربين من أيسلندا والسويد ولكننا ثقافتنا في كرة اليد قريبة من المدرسة الفرنسية والإسبانية". واختتم: "بالنسبة للصفقات نعمل على الملفات الواضحة مثل الخط الخلفي وحراسة المرمى".