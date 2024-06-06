شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الأهلي من احتراف ديانج فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النادي الأهلي من المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق إحضار عرض رسمي من أجل البت فيه ومناقشته مع نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وارتبط اسم ديانج بالعديد من العروض الخليجية والأوروبية، أبرزها من الوكرة القطري، وقال مصدر في الأهلي إن النادي ينتظر وصول عرض رسمي من أجل البت فيه.

وقال المصدر إن الموافقة على احتراف ديانج خلال الموسم المقبل واردة حال وصول عرض رسمي ومناسب للاعب والنادي، خاصة أن الفريق بات يملك البديل، كما أن مستوى اللاعب المالي شهد تراجعا ملموسا خلال الفترة الماضية.

ويستعد فريق الأهلي للارتباطات المقبلة عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني المقام حاليا، استعداداً لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو الجاري في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.