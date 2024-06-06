عبدالجليل: البداية طيبة بين حسام حسن وصلاح من أجل مصلحة منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد صلاح هو من أبرز نجوم الجيل الحالي، والجميع يتمنى التواجد معه في المنتخب المصري، مشيرًا إلى أنه لابد من التغاضي عن أي أمور، والتعامل مع صلاح يكون مختلف عن باقي زملائه، وكل نجم يكون له وضعه داخل الفريق، بشرط عدم تجاوز الحدود.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "بداية طيبة بين حسام حسن وصلاح من أجل مصلحة منتخب مصر في المرحلة المقبلة، وأتمنى حسم الفوز على بوركينا فاسو من أجل الاقتراب كثيرًا من الصعود لكأس العالم".

وأضاف: "حسام حسن لديه عدة أفكار فنية وخيارات كثيرة في التشكيل، والأفضل وجود مروان عطية بجوار حمدي فتحي وإمام عاشور في خط الوسط".

وواصل: "حسام حسن كان يقول التشكيل للاعبين في يوم المباراة، وكان يشرح بعض الأمور الفنية خلال المحاضرة، ولم يكن يعلن التشكيل قبلها إلا للمقربين منه فقط في الجهاز المعاون".

وأكمل: "منتخب مصر يلعب بطريقة 4-3-3 منذ سنوات، فهل تدرب لاعبو المنتخب على طريقة جديدة؟!".