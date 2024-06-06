قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب مصر، اليوم الخميس، بمنتخب بوركينا فاسو، في تمام الساعة العاشرة مساءًا على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، بالإضافة لقناة أون تايم سبورتس البث الأرضي، وهناك بعض القنوات المفتوحة والمجانية التي يمكن مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو عليها، مثل قناة Sport TV2 Portugal، ويمكن تنزيلها والمشاهدة عليها.

طريقة تنزيل القناة

التوجه إلى الإعدادت عبر الريموت كنترول.

من ضمن قائمة القنوات اختار إعدادات القناة.

حدد القمر الصناعي.

تظهر أمامك مجموعة من الخيارات.

انقر على خيار بدء.

تبدأ عملية البحث بشكل تلقائي.

اضغط على رسالة إنهاء باعتبارها الخطوة قبل الأخيرة.

انقر على أيقونة حفظ لتجد كثير من القنوات الجديدة تمت إضافتها مرة واحدة.