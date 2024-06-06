إسبانيا تقسو على أندورا بخماسية وديا استعدادا ل "يورو 2024"

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، فوزا كبيرا على نظيره منتخب أندورا، بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأربعا، ضمن الاستعداد لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".



سجل خماسية المنتخب الاسباني في شباك منتخب أندورا كل من: أيوزي بيريز، في الدقيقة 25 ميكيل اويارزابال 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 54، 67، 74 و اختتم التسجيل فيران توريس في الدقيقة 83.

بدأ منتخب إسبانيا مباراته امام أندورا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: يورينتي، فيفيان، كوبارسي وجريمالدو.

الوسط: بيدري، جارسيا وبينا.

الهجوم: بيريز، توريس وموراتا.

ويخوض منتخب إسبانيا منافسات أمم أوروبا ضمن المجموعة الثانية والتى كل من كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إسبانيا مباراة ودية أخيرة أمام منتخب إيرلندا الشمالية يوم السبت المقبل في آخر تجاربه الودية استعدادا لبطولة أمم أورباوالتي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجارى وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.