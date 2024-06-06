شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دسوقى وبيومى مهددان بالغياب عن الإسماعيلى أمام إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب الثنائى محمد دسوقى ومحمد بيومى لاعبى الإسماعيلى، من الغياب عن مواجهة الدراويش أمام إنبى فى المباراة المقرر لها السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجارى باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

ويعانى الثنائى من الإصابة والتى تحتاج لفترة قبل العودة للمشاركة فى التدريب، حيث تعرض محمد دسوقى لكسر فى إصبع القدم وأجرى على إثرها عملية جراحية لتثبيت الإصبع ويحتاج أسبوعين على الأقل من أجل التأهيل والعودة مجددا للمشاركة فى التدريبات الجماعية، بينما تجدد إصابة محمد بيومى بتمزق فى العضلة الخلفية خلال تدريبات الدراويش والتى تحتاج لـ20 يوما من أجل التعافى منها.

ويدرس إيهاب جلال مواجهات الفريق البترولى أمام النجوم وسيراميكا والمصرى من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وتحقيق النقاط الثلاث.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى العام برصيد 27 نقطة، حصدها من 25 مباراة مع تبقى 9 مباريات على نهاية المسابقة.