شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: متفهم حزن جماهير الزمالك بسبب إخفاق فرق الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أنه متفهم سبب حزن جمهور الزمالك نتيجة الإخفاقات التي حدثت لفرق ألعاب الصالات بالنادي هذا الموسم.

وقال هشام نصر، خلال تصريحات تلفزيونية: "أتفهم جدًا حزن جماهير الزمالك من نتائج فريق الصالات وحزين أكثر من جمهور الزمالك على الإخفاقات التي حدثت ولكن من حقي شرح أسباب أي إخفاق، وأنا خارج اليوم أوضح حقائق ما حدث".

وأردف قائلًا: "أعترف أننا وقعنا في خطأ في البداية، كان إما من المفترض أن نترك كل شيء على حاله ومع نهاية الموسم نبدأ التحرك، ولكنا هذا لن يكون صوابًا، وحاولنا قدر المستطاع حل الأزمات".

واستعرض هشام نصر التحركات التي قام بها المجلس لحل أزمات فريق اليد، قائلًا: "نحن في كرة اليد قمنا بحل مشكلة عمر الفولي وأحمد سامح وتعاقدنا مع عبد الله إمام وأحمد مجدي، ماذا كان سيكون حال الفريق لو نقم بهذا؟".

وأضاف هشام نصر: "فريق يد الزمالك رحل عنه (منتخب مصر) -حسب تعبيره- سواء يحيى وسيف الدرع وحسن قداح وكريم هنداوي والحارس محمد علي".

وتابع: "بدأنا الموسم ونحن نواجه إيقاف القيد في جميع الألعاب، وكان هناك حوالي 35 مليون مديونية للاتحادات". وواصل: "بعض الألعاب لم نستطع أن نقوم بتدعيمات، وهناك لاعبون في كرة اليد تعاقدنا معهم، ولن يلعبوا معنا إلا مع بداية الموسم المقبل".

ولفت هشام نصر إلى أن فريق كرة الطائرة بالنادي رحل عنه أكثر من 6 لاعبين، خلال آخر موسمين من الفريق، أبرزهم محمد مصطفى لعبة.