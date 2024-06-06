شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يقترب من المشاركة مع الأهلي أمام فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم عمرو السولية لاعب وسط الأهلي من المشاركة في مباراة فاركو يوم 14 يونيو الجاري والمؤجلة من الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري، عقب تعافيه من الإصابة.

واشتكى عمرو السولية من الإصابة بشد في العضلة الضامة تسببت في غيابه عن مباراتي فريقه أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يتعافى من الإصابة ويصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية، على أن يتحدد موقفه النهائي من المشاركة في المباريات قبل لقاء فاركو.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية مساء الاثنين الماضي عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه، وفي غياب 12 لاعبا منضمين للمنتخبات الوطنية.

ويغيب عن تدريبات الأهلي اليوم 12 لاعبا نظرا لانضمامهم للمنتخبات الوطنية، حيث يتواجد 10 لاعبين مع المنتخب الأول وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، بينما يتواجد الثنائي حمزة علاء وكرم الدبيس مع المنتخب الأولمبي.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.