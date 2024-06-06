الامارات | خلدون المبارك: إنجاز مانشستر سيتي في إنجلترا عمره 100 عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، في لقاء خاص مع قناة النادي، تناول خلاله ما حققه سيتي في الموسم المنصرم، وتطلعاته للموسم المقبل، إن «الإنجاز الأبرز، الذي عمره نحو 100 عام، كان تحقيق سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للمرة الرابعة على التوالي، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الكرة الإنجليزية». وأضاف: «منذ عام 1926، حاولت خمسة فرق النجاح في تحقيق أربعة ألقاب متتالية، حيث حاولت فرق هيدرسفيلد وأرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد تحقيق ذلك، لكنها لم تنجح، وبمجرد أن تستوعب ذلك، نبدأ حقاً في تقدير حجم هذا الإنجاز الذي حققه الفريق، وندرك حجم التحدي وصعوبته، ومدى المثابرة المطلوبة لتحقيقه».

وحول الهدف المقبل، أكد أن الفريق وضع نصب عينيه تحقيق اللقب الخامس على التوالي، بينما قال إن مسيرة الفريق في الموسم الماضي لدوري الأبطال كانت مميزة، رغم خروجه من ربع النهائي. مشيراً إلى أن الفريق لم يخسر في كل مبارياته في البطولة، وخسر فقط بركلات الترجيح، وهي مسألة حظ، أمام ريال مدريد الأكثر تتويجاً في تاريخ المسابقة، والذي أحرز لقب الموسم الماضي. وشدد أيضاً على أن «هناك دائماً جانباً إيجابياً يمنحنا المزيد من الشغف وقوة الإرادة، وأعتقد أنني أعكس جيداً مدى الفخر والسعادة التي تغمر طاقمنا التدريبي، وفريق الإدارة، والقيادة، ومجلس الإدارة، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مالك النادي، وبالطبع كل فرد ضمن فريق العمل، فنحن جميعاً سعداء بما حققناه هذا العام»

وحول دور مدرب الفريق، بيب غوارديولا، قال خلدون المبارك: «من الصعب أن تفي الكلمات بحق غوارديولا وما قدمه لهذه المؤسسة ولهذا النادي. لقد حقق تقريباً كل الأرقام القياسية الممكنة في إدارة الفريق». وأكد أن أي قرار بخصوص مستقبل غوارديولا يتم اتخاذه بشكل مشترك، وبعد دراسة متأنية، وفي الوقت المناسب.

وأشاد خلدون المبارك بتميز نجم الفريق فيل فودين، كما شدد على أن النادي مستمر في تقديم اللاعبين الموهوبين، بينما قال إن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي كان هدفاً للفريق، وأن اللاعبين كانوا منزعجين من خسارة المباراة أمام مان يونايتد، لكنه شدد على أن الفريق مصمم على مواصلة رحلة تميزه في كل المسابقات في الموسم المقبل.

. سيتي وضع نصب عينيه تحقيق اللقب الخامس على التوالي في الموسم المقبل للدوري الإنجليزي الممتاز.