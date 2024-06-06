بمشاركة نجم الزمالك.. تونس تهزم غينيا الاستوائية في تصفيات المونديال وتتصدر المجموعة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب تونس الأول لكرة القدم الفوز على ضيفه منتخب غينيا الإستوائية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

سجل هدف منتخب تونس الوحيد في شباك غينيا الإستوائية اللاعب محمد علي بن رمضان من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من عمر المباراة.



وشهد اللقاء تواجد نجم نادي الزمالك حمزة المثلوثي في التشكيل الأساسي والذي جاء على النحو التالي:

بشير بن سعيد في حراسة المرمى.



حمزة المثلوثي و ياسين مرياح و منتصر الطالبي و علي العابدي، في خط الدفاع.

عيسى العيدوني و إلياس سخيري و محمد علي بن رمضان و إلياس العاشوري في خط الوسط.

بينما قاد هجوم المنتخب التونسي الثنائي، إلياس سعد و حمزة رفيعة.

بهذا الفوز تصدر منتخب تونس المجموعة الثامنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات.

ويخوض منتخب تونس التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ضمن المجموعة الثامنة بجانب منتخبات غينيا الاستوائية، و ناميبيا، و مالاوي، و ليبيريا، وساوتومي وبرينسيب.