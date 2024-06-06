فرنسا تهزم لوكسمبرج بثلاثية استعدادا ليورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب فرنسا لكرة القدم، على نظيره منتخب لوكسمبرج، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن الاستعدادا لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوربية "يورو 2024".



تقدم منتخب فرنسا بالهدف الأول عن كريق اللاعب راندال كولو موالي في الدقيقة 43 من عمر اللقاء وأضاف اللاعب جوناثان كلوس، الهدف الثاني في الدقيقة 70 ، قبل ان يختتم كيليان مبابي، ثلاثية المنتخب الفرنسي، في شباك لوكسمبرج في الدقيقة 86، لينتهي اللقاءبفوز كبير للديوك بثلاثية نظيفة.

وبدأ منتخب فرنسا مباراته أمام لوكسمبرج بتشكيل مكون من:

ماينان في حراسة المرمى.

كوندي، و أوباميكانو، و كوناتي، وهيرنانديز، في خط الدفاع.

كانتي، و فوفانا، و جريزمان في خط الوسط.

وقاد الهجوم الثلاثي، كولو مواني، و تورام، و مبابي.

ومن المقرر أن يختتم منتخب فرنسا استعدادته لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بمواجهة منتخب كندا وديا يوم الأحد المقبل 9 يونيو الجارى.

وكانت قرعة منافسات كأس الامم الأوروبية "يورو 2024" قد اوقعت منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة، مع منتخبات هولندا، و بولندا، و النمسا.