شوبير يكشف كواليس جلسة كولر مع أفشة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس جلسة محمد مجدي أفشة، لاعب الاهلي، مع المدير الفني للفريق الأول، السويسري مارسيل كولر.

وكان أفشة قد تحدث بشكل غير لائق عن عدد من اللاعبين زملاءه بالفريق الأول، خلال ظهوره في أحد الفضائيات، وهو ما أثار غضب الجهاز الفني للاهلي بقيادة مارسيل كولر.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية:” الأزمة بين محمد مجدي أفشة وبين مارسيل كولر انتهت تمامًا، وهو عاد اليوم للتدريبات رفقة الفريق”.

وتابع:” حضر الجلسة كل من مارسيل كولر، وثنائي الجهاز المعاون سامي قمصان وخالد الجوادي، وكذلك خالد بيبو، مدير الكرة، وتم توضيح الصورة بشكل صحيح”.

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واختتم:” أفشة قدم اعتذارًا لـ مارسيل كولر، وهناك قواعد داخل النادي الاهلي، وعرضه للبيع دا كلام فارغ. كولر قلبه مش أسود، والأهم عنده هو الانضباط والنظام، ودا اللي حصل”.