مدرب المنتخب السعودي يتحدى باكستان ويوجه تحذيرات للاعبي الأخضر

تحدث الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن مواجهة باكستان، في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويحل منتخب السعودية ضيفًا على نظيره باكستان، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، على أرضية ملعب جناح في عاصمة باكستان، إسلام أباد.

ويلتقي منتخب السعودية نظيره باكستان، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

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وأكد مانشيني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، أن مواجهة باكستان مهمة للغاية، وأنه يهدف إلى تحقيق الفوز خلالها من أجل الحصول على النقاط كاملة لتعزيز الصدارة.

وأوضح أن المنتخب السعودي وصل إلى باكستان بيوم واحد قبل المباراة، تطبيقًا لنظام تم وضعه في المباراتين السابقتين أمام منتخبي الأردن وطاجيكستان.

وأشار إلى أنه يفضل التدريب على ملعبه أولًا ثم خوض الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب المباراة.

وحذر مدرب المنتخب السعودي، من الاستهانة بنظيره الباكستاني، مؤكدًا أنه يحترمهم كثيرًا وأن الكرة الحديثة لا توجد فيها فوارق كبيرة، فهي مباراة من أحد عشر لاعبًا ضد أحد عشر لاعبًا.

وتابع: “الأهم هو أن نكون حاضرين بتركيز عالٍ لنحقق الهدف الذي جئنا من أجله وهو الفوز والعودة بالنقاط”.

ويتصدر منتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة السابعة في الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2026، برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل باكستان الترتيب بدون رصيد من النقاط.