عرض مغري من الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

رصدت إدارة نادي الاتحاد السعودي، عرضًا مغريًا للحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد السعودي إلى تدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق الموسم القادم، مع اقتراب رحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأوضح أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، أن نادي الاتحاد السعودي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح مقابل 200 مليون يورو.

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وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تقارير.. الاتحاد يرصد 200 مليون يورو لضم محمد صلاح”.

جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية قد أكدت أن إدارة نادي اتحاد جدة، قررت رحيل حمدالله، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

من جهة أخرى، فإن منتخب مصر بقيادة محمد صلاح، يلتقي نظيره بوركينا فاسو، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مساء اليوم الخميس.