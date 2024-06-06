ملف رياضة الخليج 365.. تصريحات صلاح.. مؤتمر حسام حسن.. تشكيل منتخب مصر المتوقع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات المهمة أمس الأربعاء، أبرزها تصريحات محمد صلاح، ومؤتمر حسام حسن قبل مباراة بوركينا فاسو، وتشكيل منتخب مصر المتوقع.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأربعاء.

جمعيات فرنسية تهاجم مصطفى محمد لهذا السبب

يواجه النجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي، العديد من حملات الهجوم القوية من قبل بعض الجمعيات الداعمة للمثلية، بسبب رفضه المشاركة في الجولة الداعمة للمثلية بالدوري الفرنسي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أبرز غيابات لاعبي الدوري المصري عن منتخب تونس ضد غينيا الاستوائية

يلعب منتخب تونس حالياً مباراته أمام غينيا الاستوائية على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

صلاح: مستعدون للفوز على بوركينا.. وهدفنا إسعاد الجماهير المصرية

أكد نجم المنتخب المصري محمد صلاح، على أهمية تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام بوركينا فاسو، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"من معسكر الفراعنة".. ليفربول يشارك صورة محمد صلاح في تدريبات المنتخب

نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة لنجم الفريق محمد صلاح، خلال تواجده في تدريبات المنتخب اليوم، معلقاً عليها "وقت التدريب لمو". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد بوركينا فاسو.. كيف يفكر حسام حسن؟

يواجه منتخب مصر منتخب بوركينا فاسو، الخميس، في مباراة ضمن التصيفات المؤهلة لكأس العالم 2026. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

حسام حسن : المنتخب البوركيني ليس ضعيف.. والوزير يسعى دائماً لإزالة أي معوقات

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على قوة المباراة التي ستجمعه ببوركينا فاسو ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولي من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الشناوي أم شوبير.. من يحرس مرمى منتخب مصر ضد بوركينا فاسو؟.. مصدر يوضح

أوضح مصدر لموقع الخليج 365، أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، و سعفان الصغير مدرب حراس المرمى، على مركز حراسة المرمى غدًا، في مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعد ظهوره اليوم في الأهلي.. آخر أخبار إصابة علي معلول

بدأ النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي بشكل رسمي اليوم الأربعاء، بعد إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس خلال مباراة الترجي. (لمزيد من التفاصيل هنا اضغط)

الزمالك يكشف حجم إصابة سيف الجزيري

كشف نادي الزمالك حجم إصابة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول مرة في التاريخ.. إيطاليا تتويج ببطولة أوروبا تحت 17 سنة بثلاثية في البرتغال

توج منتخب إيطاليا ببطولة أوروبا لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على منتخب البرتغال، اليوم الأربعاء، اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية للمسابقة، التي استضافتها قبرص. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)