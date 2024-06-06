شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يراقب لاعبى الأهلى الدوليين أمام بوركينا فاسو الليلة ويترقب موقف الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الفني للأهلي لاعبي الفريق الدوليين في مباراة مصر وبوركينا فاسو الليلة بإستاد القاهرة في تصفيات مونديال 2026 ، حيث يرغب كولر في متابعة لاعبيه الدوليين في مباراة قوية كمواجهة بوركينا فاسو ويترقب الجهاز الفني موقف محمد الشناوي حارس الفريق من المشاركة أساسياً أمام بوركينا فاسو الليلة بعد تداول تقارير واردة من معسكر المنتخب الوطني تُفيد بإقتراب مشاركة الشناوي الليلة أساسياً بعدما غاب عن مباريات الأهلي ومنتخب مصر منذ إصابته بخلع في الكتف في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار في يناير الماضي.

وبات الشناوي جاهزاً للمشاركة في المباريات الرسمية بعد تعافيه التام من الإصابة وكان جاهزاً للدفاع عن عرين الأهلي في المباريات الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكن الجهاز الفني فضّل مواصلة الدفع بالحارس البديل مصطفى شوبير الذي أبلى بلاءً حسناً ودافع عن عرين الأحمر ببراعة ليلعب دوراً مهماً في تتويج الأهلي بالبطولة القارية للمرة الـ12 .

ويتواجد 11 لاعباً من الأهلي في معسكر منتخب مصر الحالي الذي يخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ، وهم : محمد الشناوي، مصطفى شوبير،محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أكرم توفيق ، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد.

من ناحية أخرى ، يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية استعداداً للإرتباطات المقبلة التي يأتي في مقدمتها مواجهة فاركو يوم 14 يونيو الجاري في بطولة الدوري الممتاز التي يتطلع خلال المارد الأحمر لمواصلة الإنتصارات من أجل الحفاظ على اللقب المحلي.