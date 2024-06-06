5 معلومات عن مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو اليوم

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القاهرة - سامية سيد - منتخب مصر بقيادة حسام حسن في العاشرة مساء اليوم الخميس، يخوض مواجهة قوية مع بوركينا فاسو على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

5 معلومات عن منتخب مصر وبوركينا فاسو

تاريخياً.. خاض منتخب مصر ضد بوركينا فاسو 7 مباريات، تنوعت بين بطولة أمم أفريقيا ودورة الألعاب الأفريقية وبعض المواجهات الودية.

يحتفظ الفراعنة بسجل ذهبي أمام منتخب بوركينا فاسو، حيث لم يتلق الفراعنة أى هزيمة خلال المواجهات السبع.

حقق منتخب مصر الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين.



فاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة أربعة أهداف فى مواجهتين، الأولى بدورة الألعاب الأفريقية نسخة 1973 بنتيجة 4-2، والثانية فى أمم أفريقيا نسخة 2000 بنفس النتيجة.

يدخل الفراعنة لقاء اليوم في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقا على بوركينا فاسو صاحب الوصافة بأربعة نقاط بالتساوي مع غينيا صاحبة المركز الثالث، ويمهد الفوز طريق الفراعنة لتعزيز الصدارة والاقتراب من التأهل لنهائيات كأس العالم.

ومن المتوقع أن يبدأ حسام حسن، مباراة بوركينا فاسو، بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وفي الوسط: مروان عطية، وأكرم توفيق، وأمام عاشور، وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح، ومصطفى محمد".

وطالب حسام حسن جميع اللاعبين بالتركيز الشديد في المباراة وعدم الانشغال بأي أمور أخرى لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للعودة لكأس العالم من جديد .

وعقد لاعبو منتخب مصر الكبار، وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد الشناوي ومحمود تريزيجيه، جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم لتحقيق حلم الوصول لكأس العالم مجددا، واغتنام الفرصة وعدم التفريط فى أي نقطة للحفاظ على صدارة المجموعة.