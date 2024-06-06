موعد مباراة منتخب فلسطين ولبنان اليوم في تصفيات آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب جاسم بن حمد بنادي السد لاستضافة مباراة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره اللبناني، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



منتخب فلسطين المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 7 من نقاط، بينما يأتي منتخب لبنان في المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين فقط.

موعد مباراة فلسطين ولبنان في تصفيات كأس العالم 2026

يأتي موعد مباراة فلسطين ضد لبنان في يوم الخميس، والموافق 6 من شهر يونيو الجاري لعام 2024. على أن يكون ذلك في تمام الساعة:

07:00 مسـاءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر والعراق والبحرين.

08:00 مسـاءً بتوقيت الإمارات وعمان.