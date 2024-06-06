تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة باكستان الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر المدرب الإيطالي روبر مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة منتخب باكستان في لقاء اليوم الخميس في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



تشكيل منتخب السعودية المتوقع

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: متعب الحربي، علي لاجامي، علي البليهي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كنو، فيصل الغامدي، سامي النجعي.

خط الهجوم: سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، فراس البريكان.



ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السابعة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من طاجيكستان والأردن وباكستان.



ويحتل منتخب السعودية صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما تأتي باكستان في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

وتمتلك قارة آسيا 8 مقاعد مباشرة في المونديال، إضافة إلى مقعد مؤهل عبر الملحق، لا سيما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر توسيع قاعدة المنتخبات المشاركة لتضم 48 منتخبًا وليس 32 كالسابق.

موعد مباراة السعودية وباكستان اليوم في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية وباكستان في تصفيات كأس العالم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة السعودية وباكستان اليوم في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر فضائية SSC HD 1 السعودية، وتطبيق SHAHID.

معلق مباراة السعودية وباكستان اليوم

أسندت شبكة قنوات SSC SPOTRTS مهمة التعليق على المباراة لعيسى الحربين.