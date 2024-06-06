موعد مباراة العراق وإندونيسيا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بقيادة الإسباني جيسوس كاساس لمباراة إندونيسيا، وذلك ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



ويحتل منتخب أسود الرافدين صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة، متفوقًا على إندونيسيا (صاحب المركز الثاني) بفارق 5 نقاط، وفي هذا التقرير سنرصد لك موعد هذا اللقاء والقنوات الناقلة.

تقام مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الإندونيسي في إطار الجولة الخامسة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس آسيا لعام 2027، وكأس العالم لعام 2026، غدتنطلق صافرة ركلة بداية هذه المباراة في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وبغداد، ويستضيف ملعب “غيلورا بونغ كارنو” أحداث هذا اللقاء.



يوويدير هذه المباراة طاقم تحكيم بقيادة الأسترالي إيفانز شون روبرت حكمًا للساحة، ويعاونه الثنائي لاكرينديس جورج حكم مساعد أول وجولدريك أوين حكم مساعد ثان والكوري الجنوبي كيم دايونج حكماً رابعاً، والإيراني سفيري إسماعيل مراقب عام، ومشرف على المباراة المالديفي عبد الغفور عبد الحميد.