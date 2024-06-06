موعد مباراة قطر وأفعانستان في تصفيات آسيا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل اليوم الخميس مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وذلك بمواجهة قطر وأفغانستان.



المباراة تقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخبا قطر وأفغانستان في المجموعة الأولى التي تضم إلى جوارهما الهند والكويت.

ويعتلي منتخب قطر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات محققًا العلامة الكاملة، أما منتخب أفغانستان فيأتي ثالثًا برصيد 4 نقاط.

وتقام منافسات دور المجموعات بـ تصفيات آسيا لكأس العالم بوجود 36 منتخبًا بواقع 11 فريقًا متأهلين من الدور التمهيدي، و25 أصحاب التصنيف الأول في القارة، تم توزيعها إلى 9 مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات.



وتلعب المنافسات بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى المرحلة النهائية الحاسمة.

موعد مباراة قطر وأفغانستان في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة قطر وأفغانستان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

القناة الناقلة لمباراة قطر وأفغانستان اليوم

وتذاع مباراة قطر وأفغانستان عبر فضائية الكأس القطرية المشفرة.