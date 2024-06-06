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موعد مباراة الجزاير وغينيا الليلة.. الموعد القناة الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب الجزائر لمواجهة غينيا، ضمن الجولة الثالثة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد أن فاز على الصومال وموزمبيق في أول جولتين.

موعد مباراة قطر وأفغانستان
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها على الإنترنت؟

تمتلك قنوات SSC حقوق نقل مباراة الجزائر وغينيا على قناة SSC SPORT 5 HD.

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة السابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والتي تضم كلًا من موزمبيق وغينيا وبوتسوانا وأوغندا والصومال.

ويتواجد منتخب الجزائر على صدارة ترتيب المجموعة ولديه 6 نقاط، بينما يحتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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