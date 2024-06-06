جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

مالاوي X ساوتومي و برينسيب – 4 مساء – SSC EXTRA 1 HD

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس، والذي سيشهد العديد من المواجهات الساخنة بمختلف انحاء العالم.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية