جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس، والذي سيشهد العديد من المواجهات الساخنة بمختلف انحاء العالم.
مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة
مالاوي X ساوتومي و برينسيب – 4 مساء – SSC EXTRA 1 HD
ليبيا X موريشيوس – 7 مساء – SSC3 HD
الكونغو X النيجر – 7 مساء – SSC EXTRA 2 HD
موريتانيا X السودان – 7 مساء – SSC EXTRA 1 HD
غينيا بيساو X إثيوبيا – 7 مساء – SSC4 HD
مالي X غانا – 10 مساء – SSC EXTRA 2 HD
الجزائر X غينيا – 10 مساء – SSC5 HD
السنغال X جمهورية الكونغو – 10 مساء – SSC EXTRA 1 HD
بنين X رواندا – 10 مساء – SSC3 HD
مصر X بوركينا فاسو – 10 مساء – SSC1 HD
مواعيد مباريات التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة
إندونيسيا X العراق – 12 ظهرًا
بنجلاديش X أستراليا – 1.45 ظهرًا
تايييه X عمان – 2 ظهرًا
سنغافورة X كوريا الجنوبية – 3 مساء
فيتنام X الفلبين – 3 مساء
الصين X تايلاند – 3 مساء
هونج كونج X إيران – 3 مساء
ميانمار X اليابان – 3.10 مساء
كوريا الشمالية X سوريا – 4 مساء
الهند X الكويت – 4.30 مساء
أوزبكستان X تركمنستان – 5.30 مساء
قيرجيزستان X ماليزيا – 6 مساء
باكستان X السعودية – 6.30 مساء
فلسطين X لبنان – 7 مساء
النيبال X الإمارات – 7 مساء
أفغانستان X قطر – 7 مساء
الأردن X طاجيكستان – 8.30 مساء
البحرين X اليمن – 8.30 مساء
مواعيد مباريات ودية دولية
جبل طارق X ويلز – 7 مساء
هولندا X كندا – 9.45 مساء