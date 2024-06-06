موعد مباراة منتخب الإمارات ونيبال اليوم والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي مساء اليوم الخميس، منتخب الإمارات مع نظيره نيبال ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم وعلى أرضية ملعب استاد الأمير محمد بن فهد يلتقي الفريقان.

موعد مباراة الإمارات ونيبال، يلتقي اليوم منتخب الإمارات مع منتخب نيبال في مباراة من مباريات تصفيات كاس العالم القادمة عن قارة آسيا.

مباراة الإمارات ونيبال

وضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم وعلى أرضية ملعب استاد الأمير محمد بن فهد يلتقي الفريقان.



موعد مباراة الإمارات ونيبال

المباراة تقام في السابعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتوقيت مكة المكرمة وتذاع على قنوات الشارقة الرياضية وأبو ظبي الرياضيه 1 وقناة الكأس 5.

معلقين مباراة الإمارات ونيبال

وأسندت قناة الشارقة الرياضية مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق عبد الحميد الجسمى

أما قناة أبوظبي الرياضية 1 فسيتولى التعليق على اللقاء المعلق محمد الشامسي.



واخيرا قناة الكأس سيتولى التعليق على اللقاء المعلق عبد الرحمن العبد الله.

منتخب الإمارات يدخل اللقاء وهو في المركز الأول في مجموعته برصيد 12 نقاط بعد 4 جولات خاضها المنتخب الإماراتي في التصفيات.

بينما منتخب نيبال يدخل اللقاء وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط بعد خوض 4 مباريات خاضها الفريق هو الآخر في البطولة.