شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، لخوض مباراة سيراميكا بالدوري المصرى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك و سيراميكايلتقى الزمالك مع نظيره سيراميكا في السابعة مساء الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري على ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 16 هدف



وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة فيما خسر سيراميكا من انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.