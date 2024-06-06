شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل تحضيراته لموقعة فاركو بالدوري وكولر يصحح الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية استعداداً للإرتباطات المقبلة التي يأتي في مقدمتها مواجهة فاركو يوم 14 يونيو الجاري في بطولة الدوري الممتاز التي يتطلع خلال المارد الأحمر لمواصلة الإنتصارات من أجل الحفاظ على اللقب المحلي.

ويستغل مارسيل كولر المدير الفني فترة التوقف الدولى في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال الفترة الماضية وشرح بعض الجمل الفنية والخططية التي لا تسفعه ضغط المباريات في نقلها للاعبين.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية مساء الاثنين الماضي عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه، وفي غياب 12 لاعبا منضمين للمنتخبات الوطنية.

ويغيب عن تدريبات الأهلي اليوم 12 لاعبا نظرا لانضمامهم للمنتخبات الوطنية، حيث يتواجد 10 لاعبين مع المنتخب الأول وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، بينما يتواجد الثنائي حمزة علاء وكرم الدبيس مع المنتخب الأولمبي.

ويستعد الاهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.