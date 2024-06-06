شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا لا يعرف الفوز على الزمالك تاريخيا قبل مواجهتى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، عن تحقيق الفوز الأول تاريخيا أمام الزمالك، وذلك في المباراة المقرر لها 14 يونيو الجارى، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دورى nile.

ولم يسبق لفريق سيراميكا أن حقق نتيجة إيجابية في تاريخه، حيث واجه الزمالك في 7 مباريات سابقة انتهت جميعا بالهزيمة، سجل خلالها 4 أهداف فقط واستقبل 14 هدفا، ويأمل في كسر هذه العقدة خلال مباراتى الدورى المقرر لها 14 و29 يونيو الجارى.

واستغل أيمن أيمن الرمادى فترة التوقف الدولى الحالي فى دراسة مباريات الزمالك لدراسة كل نقاط القوة والضعف من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وحصد النقاط الثلاثة والتقدم فى جدول الدورى.

وينتظر فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى 4 مواجهات قوية خلال شهر يونيو الجارى في بطولة الدورى بعد انتهاء التوقف الدولى الحالي، التى يخوض فيها منتخب مصر مباراتين قويتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويخوض فريق سيراميكا 4 مباريات قوية خلال النصف الثانى من شهر يونيو الجارى، يسعى من خلالها تحقيق الانتصارات والتقدم فى ترتيب جدول الدورى، والتي يأتي أبرزها الزمالك.

ويبدأ فريق سيراميكا مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولى أمام الزمالك 14 يونيو، ثم مواجهة مودرن فيوتشر 19 يونيو، ثم مواجهة المصرى البورسعيدى 23 يونيو، ويختتم مبارياته في شهر يونيو مع الزمالك يوم 29.