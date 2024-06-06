شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب تقريرا طبيا عن ثلاثى الزمالك المصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تقريراً طبياً عن حالة ثلاثى الفريق محمود عبد الرازق الشهير بـ شيكابالا وأحمد فتوح والتونسي سيف الدين الجزيرى بعد معاناتهم من الإصابة.

ويعانى شيكابالا من إصابة على مستوى العضلة الضامة منعته من المشاركة مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية بينما تعرض سيف الجزيرى لإصابة عضلية تسببت في استبعاده من قائمة منتخب تونس،بينما أُصيب أحمد فتوح في "الكاحل" في معسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلى لمونديال 2026.

ويرغب جوميز في الإطمئنان على البرنامج التأهيلى لثلاثى الزمالك خاصة من أنهم من العناصر والركائز الأساسية في صفوف القلعة البيضاء،في الوقت الذى ينتظر فيه الفريق الأبيض مباريات مهمة في كل البطولات.