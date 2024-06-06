شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الكرة المصرية اليوم الأربعاء 5-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار المصرية اليوم الأربعاء 5-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل مباراتين خلال بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

رابطة الأندية تقرر نقل مباراتان من ستاد القاهرة للسلام وبتروسبورت

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل مباراتان خلال بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" من ستاد القاهرة الدولى وإقامتهم على ستاد السلام وبتروسبورت.

حسام حسن: محمد صلاح عقلية عظيمة وانتظروه بشكل مختلف في الملعب

ثمن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، حرص لاعبي الفراعنة على تمثيل منتخب بلادهم سواء داخل مصر أو خارجها، موضحا أن الجميع يعمل بعقلية كبيرة، قبل مواجهة بوركينا فاسو المقرر لها الخميس في تصفيات كأس العالم.

الزمالك يبدأ خطوات إعداد فريق الكرة النسائية

استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على بدء نشاط الكرة النسائية بالنادى خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لشروط فيفا للحصول على رخصة الأندية المحترفة.

كريستو يعود لحسابات كولر بالأهلي بعد عودة الدوري

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على منح الفرصة للتونسي محمد الضاوي كريستو خلال الفترة المقبلة، بعدما غاب عن المشاركة في الفترة الماضية لعدم قناعة المدرب السويسري باللاعب.

أحمد فتوح يؤدى تدريبات تأهيلية فى الزمالك للتعافى من إصابة الكاحل

أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة اليوم الأربعاء، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

كولر يركز على تنفيذ جمل فنية بمران الأهلى

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة.

على معلول يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلى فى الجيم بالأهلى .. صور

أدى التونسى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، جلسة تأهيل وعلاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

تريزيجيه: جاهز لمواجهة بوركينا فاسو .. وهلعب حتى لو بقدم واحدة

صرح محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق طرابزون سبور التركى ومنتخب مصر إن الجميع في المعسكر الحالى جاهزون للمشاركة دون النظر للعب أساسى أو إحتياطى ولكن الجميع يحمل أسم منتخب مصر.

حسام حسن: أنتظر توفيق ربنا مع منتخب مصر وأثق فى مستوى اللاعبين

قال حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى أنه ينتظر توفيق الله في مباراة بوركينا فاسو المقرر لها غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

جنش يبلغ مسئولى مودرن فيوتشر برغبته فى الرحيل نهاية الموسم

أبلغ محمود جنش حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر مسئولى النادى برغبته فى الرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يفتح ملف تجديد عقد عواد بعد العودة من معسكر المنتخب

قرر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فتح ملف التجديد لمحمد عواد حارس مرمى الفريق الأول، بعد عودة اللاعب من معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

جلسة خاصة بين كولر والأهلى لحسم ملفات كروية

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة عدة ملفات خاصة بفريق الكرة.