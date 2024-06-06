شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه بوركينا فاسو فى مباراة مثيرة بتصفيات كأس العالم.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم الخميس، في مباراة مثيرة تدور أحداثها على استاد القاهرة أمام قرابة 60 ألف متفرج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يدخل الفراعنة لقاء اليوم في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقا على بوركينا فاسو صاحب الوصافة بأربعة نقاط بالتساوي مع غينيا بيساو صاحبة المركز الثالث، ويمهد الفوز طريق الفراعنة لتعزيز الصدارة والاقتراب من التأهل لنهائيات كأس العالم.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

فيما سقط منتخب بوركينا فاسو بفخ التعادل في الجولة الأولى أمام غينيا بيساو بهدف لكل منتخب، قبل أن يحقق المنتخب البوركينابي الفوز فى الجولة الثانية على حساب ضيفه الإثيوبي بثلاثية نظيفة.

ويتواجد 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

بينما تضم قائمة منتخب بوركينا فاسو أمام مصر وسيراليون، في لقاء الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، كل من: "حراسة المرمى: هيرفي كوفي - فريد ويدراوجو - كيليان نيكيما، والدفاع: إدموند تابسوبا - ناصر دجيجا - أدامو ناجالو - محمد ويدراوجو - ستيف ياجو - سعيدو سيمبوري - فالنتين نوما، وفي الوسط: بلاتي توري «لاعب بيراميدز» - ساشا بانسيه - جوستافو سانجاري - سيدريك بادولو - ستيفان عزيز كي - إسماعيلا ويدراوجو - ريجيس ندو، وفي الهجوم محمد كوناتي - هاسيمي تراوري - لاسينا تراوري - أوسيني بودا - دانجو واتارا - حسن باندي.

ويتسلح المنتخب الوطني بسجل مشرف وخالٍ من الهزائم أمام بوركينا فاسو، قبل اللقاء الذي يجمع المنتخبين اليوم فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

تاريخياً.. خاض منتخب مصر ضد بوركينا فاسو 7 مباريات، تنوعت بين بطولة أمم أفريقيا ودورة الألعاب الأفريقية وبعض المواجهات الودية.

ويحتفظ الفراعنة بسجل ذهبي أمام منتخب بوركينا فاسو، فلم يتلق الفراعنة أى هزيمة خلال المواجهات السبع، فحقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة أربعة أهداف فى مواجهتين، الأولى بدورة الألعاب الأفريقية نسخة 1973 بنتيجة 4-2، والثانية فى أمم أفريقيا نسخة 2000 بنفس النتيجة.

ومن المتوقع أن يبدأ حسام حسن، مباراة بوركينا فاسو، بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وفي الوسط: مروان عطية، وأكرم توفيق، وإمام عاشور، وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح، ومصطفى محمد".

وطالب حسام حسن جميع اللاعبين بالتركيز الشديد في المباراة وعدم الانشغال بأي أمور أخرى لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للعودة لكأس العالم من جديد .

وعقد لاعبو منتخب مصر الكبار، وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد الشناوي ومحمود تريزيجيه، جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم لتحقيق حلم الوصول لكأس العالم مجددا، واغتنام الفرصة وعدم التفريط فى أي نقطة للحفاظ على صدارة المجموعة.