شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يربط ملف الإعارات بحل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يربط مسئولو نادى الزمالك ملف إعارة بعض اللاعبين في صفوف الفريق الأول بحل أزمة القيد التي يعانى منها النادى في الفترة الحالية بسبب مستحقات المغربى خالد بوطيب وقيمته 2 مليون و400 ألف يورو، فضلا عن مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدوا فيريرا مدرب الفريق الأسبق.

ويرى مسئولو نادى الزمالك أنه من الصعب التفريط في خدمات أي لاعب حالة عدم قدرة الفريق الأبيض على حل أزمة القيد في الانتقالات الصيفية المقبلة،خاصة في الوقت الذى يشارك فيه الفريق الأبيض في العديد من البطولات.

ويجرى مسئولو نادى الزمالك محاولات مكثفة في الفترة الحالية بالتواصل مع محامى المغربى خالد بوطيب للوصول إلى اتفاق مرضى معه لدفع مستحقات اللاعب المغربى على 3 أقساط وفى حال موافقة اللاعب وحل مشكلة القيد بعدها يفكر النادى في اللاعبين المقرر خروجهم من الفريق على سبيل الإعارة.

