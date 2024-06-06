لوكاكو: مستوى الدوري السعودي يتصاعد بقوة

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق روما الإيطالي إعجابه بالتطور الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية في الوقت الحالي.

وقال لوكاكو في تصريحات نقلتها الصحف السعودية اليوم: " المستوى في السعودية يتصاعد وبقوة وسيصل إلى مستوى أعلى بكثير من الذي هو عليه الآن ".

وأضاف: " سيميل الكثير من لاعبين الكرة إلى اللعب في السعودية، جميع الأنديه الأوروبيه تعلم أن السعودية قادمة وبقوة ".

وأبدى لوكاكو استعداده للاستماع إلى العروض المقدمة له من الدوري السعودي للانتقال إلى هناك خلال الفترة المقبلة.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الفترة الأخيرة حول اهتمام عدد من الأندية السعودية بخدمات النجم الدولي البلجيكي لوكاكو، يأتي النادي الأهلي في مقدمتها، كما يحظى اللاعب باهتمام القادسية.