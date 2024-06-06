"أشعر أنني متهما".. هشام نصر يعدد أسباب فشل الفرق الأخرى بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اعتذر هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الألعاب الأخرى، لجماهير الأبيض بعد نتائج فرق الصالات خلال الفترة الماضية.

وقال هشام نصر في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "أول مرة أظهر في لقاء تلفزيوني وأشعر أنني متهما ومطالب بالدفاع عن نفسي وإظهار الحقائق، مجلس إدارة الزمالك يعمل على قلب رجل واحد، تسلمنا مهمة الألعاب الأخرى في وضع صعب للغاية والموسم مستمر وحاولنا تدعيم الفرق بدلا من الانتظار حتى الموسم الجديد".

وأضاف: "أعتذر لجمهور الزمالك ولكننا تسلمنا المهمة ولدينا مديونيات لدى اتحادات الألعاب الأخرى تبلغ قيمتها 35 مليون جنيه، سددنا نحو 15 مليون من هذه المديونيات ومازالنا نحاول تسديد باقي المبلغ، لاعبو الزمالك في الألعاب الأخرى لم يحصلوا على مستحقاتهم البالغة 107 ملايين جنيه منذ عام 2022".

وواصل: "قمنا بالتدعيمات في الانتقالات الشتوية قدر المستطاع، لكننا لم نستطع تقديم الدعم الكافي في كل الألعاب نظرا لارتباط اللاعبين بعقود مع أنديتها وكذلك تسديد المديونيات، لا أعد بحسم جميع البطولات بالموسم المقبل، لكننا سنبذل أقصى ما لدينا لينافس الزمالك على كل البطولات".

وفشلت فرق الألعاب الأخرى بنادي الزمالك في حصد أي بطولة خلال الموسم، سوى فوز سيدات الطائرة بدوري أبطال أفريقيا.

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