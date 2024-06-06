شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر من الأهلى عن تطورات صفقة كوناتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من مسئولو النادي عن تطورات صفقة محمد كوناتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو حيث يتصدر اللاعب اهتمامات المدرب السويسري لتدعيم الهجوم الأحمر خلال الموسم المقبل.

ويرغب مارسيل كولر في تدعيم صفوف الفريق بمهاجم صاحب قدرات فنية خاصة ووجد ضالته في المهاجم البوركيني الذي انتهى عقده مع نادي جروزني الروسي مؤخراً، ويتطلع كولر للتعاقد مع كوناتيه كأولوية أولى لصفقات الأهلي في الصيف لذا يكثّف مسئولو النادي مفاوضاتهم مع مهاجم منتخب بوركينا فاسو من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر في الأهلي ، كوناتيه مطلوب بقوة في الأهلي ونسعى للتعاقد معه لكن الأمر ليس سهلاً بسبب رغبة أندية عديدة في السعودية وقطر وأوربا منها فيردر بريمن ومعهم بيراميدز في ضم مهاجم منتخب بوركينا فاسو الذي سيلعب مع منتخب بلاده أمام منتخب مصر مساء اليوم ، الخميس، بالقاهرة في تصفيات مونديال 2026 .

ويرغب الأهلي في حسم صفقة كوناتيه بعد انتهاء عقده مع نادي جروزني الروسي، لكن هناك منافسة قوية من جانب عدة أندية خارجية ومحلية للفوز بالصفقة ، ونال كوناتيه قناعة وإعجاب مسئوليين كثيريين في الأهلي ويرغب النادي في ضمّه لكن المنافسة الشرسة تُهدد حلم القلعة الحمراء في إتمام الصفقة خاصة وأن الإغراءات الخارجية للمهاجم البوركيني كثيرة للغاية.