شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات ستتكرر فى الدورى خلال 15 يوما.. الأهلى مع فاركو والزمالك وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مسابقة دورى nile، ثلاث مواجهات ستتكرر خلال أقل من شهر بعد عودة المسابقة بعد انتهاء التوقف الدولى الذى يخوض فيه منتخب مصر مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

ويخوض الأهلى والزمالك وبيراميدز مواجهتين مع نفس النادى في بطولة الدورى، وذلك بعد إعلان جدول المباريات المؤجلة من الدور الأول لانشغال الثلاثى بمواجهات أفريقيا قبل خروج بيراميدز وتتويج الأهلى والزمالك بلقبى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

الأهلى مع فاركو

يلتقى الاهلى مع فاركو في مباراتين في أقل من 15 يوما، حيث يواجه فاركو الجمعة 14 يونيو الجارى، ثم يلتقى معه مجددا في 28 يونيو الجارى أيضا في الدور الثانى.

يواجه فريق الزمالك نظيره سيراميكا الجمعة 14 يونيو الجارى في المباراة المؤجلة، ثم يلتقى مع سيراميكا مرة أخرى 29 يونيو الجارى في الدور الثانى.

بيراميدز وسموحة

يلتقى فريق بيراميدز متصدر الدورى مع سموحة يوم الخميس 13 يونيو الجارى، ثم يلتقى الفريق السماوى مع الموج الأزرق مرة أخرى يوم 28 يونيو الجارى في الدور الثانى.