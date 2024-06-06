شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يفتح أبوابه الرابعة عصرا لحضور مباراة مصر وبوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل استاد القاهرة الجماهير المصرية بدءاً من الرابعة عصرا استعداداً لحضور مباراة المنتخب الوطنى أمام بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، والتي تجمع المنتخبين في العاشرة مساء.

ويلتقى منتخب مصر مع بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة.

وكشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، عن نفاد تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وقال الدرندلي في تصريحات تلفزيونية إن "جميع تذاكر المباراة نفذت بشكل رسمي"

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

