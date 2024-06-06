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وقف الظهور الإعلامي لجميع لاعبي الأهلي .. عقاب أفشة وقرار حاسم من إدارة القلعة الحمراء

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي، قرار وقف ظهور اللاعبين إعلاميًا على القنوات الفضائية بالفترة المقبلة، وتطبيق العقوبة على محمد مجدي أفشة بعد تصريحاته المثيرة للجدل.

وصرح بيبو لقناة أون تايم سبورتس قائلا:" اتخذنا قرارًا بمنع ظهور أي لاعب إعلاميًا بالفترة المقبلة".

أضاف:" كنا قد سمحنا بظهور اللاعبين بالقنوات الفضائية بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، ولكن الاحتفالات انتهت وحان وقت التركيز والاستعداد لمباريات الدوري المقبلة".

أكمل:" تصريحات بعض اللاعبين في الفترة الماضية أثارت الجدل، وساهمت في اتخاذ قرار وقف الظهور الإعلامي بعد أن كنا نرغب في استمرارها لفترة أطول".

واصل:" عقاب أفشة؟ نطبق لائحة العقوبات على أي فرد يخطئ، نتعامل على الفور بكل هدوء مع أي تجاوز".

أتم:" لا نريد تصخيم الأمور، أفشة عاد وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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