لاعبا بيراميدز والبنك الاهلي يتصدران قائمة منتخب الخيول

ياسر رشاد - القاهرة - يتصدر بلاتي توريه لاعب بيراميدز وسعيدو سيمبوريه لاعب البنك الأهلي قائمة منتخب بوركينا فاسو التي حضرت الي القاهرة لمواجهة منتخبنا الوطني اليوم ، في تصفيات كأس العالم .

وضمت قائمة " منتخب الخيول" عدد كبير من اللاعبين المحترفين في الاندية الاوروبية وإن كان معظمهم يلعبون في اندية درجة ثانية وثالثة ـ ويأتي علي رأسهم محمد كوناتيه لاعب أخمات جروزني الروسي الذي يتردد ان النادي الاهلي يفاوضه لضمه لصفوفه .

ويتواجد في حراسة المرمي هيرفي كوفي - فريد ويدراوجو - كيليان نيكيما.

وفي الدفاع إدموند تابسوبا - ناصر دجيجا - أدامو ناجالو - محمد ويدراوجو - ستيف ياجو - سعيدو سيمبوريه - فالنتين نوما.

وفي الوسط بلاتي توريه - ساشا بانسيه - جوستافو سانجاري - سيدريك بادولو - ستيفان عزيز كي - إسماعيلا ويدراوجو - ريجيس ندو.

وفي الهجوم هاسيمي تراوري - لاسينا تراوري - محمد كوناتي - أوسيني بودا - دانجو واتارا - حسن باندي.