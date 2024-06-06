القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو اليوم بتصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراة مهمة وقوية ضد بوركينا فاسو مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم متربعًا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز في أول جولتين من التصفيات على حساب جيبوتي و سيراليون، بينما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ4 نقاط.

موعد مباراة مصر ضد بوركينا فاسو اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة مصر وبوركينا فاسو في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر و بوركينا فاسو اليوم:

ومن المقرر أن تُذاع مباراة مصر ضد بوركينا فاسو عبر قناتي "أون تايم سبورت 1"، و"ssc1" السعودية الرياضية وذلك بصوت المعلق الرياضي مدحت شلبي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد سيراليون

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم – عمر كمال.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه.