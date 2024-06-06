اليوم.. 10 مباريات قوية في التصفيات الأفريقية لكأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم - الخميس 10 مباريات في الجولة الثالثة لـ التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 حيث يلتقي منتخبا مالاوي و ساوتومي و برينسيب في الرابعة عصرا على ملعب بينجو و يواجه المنتخب الليبي موريشيس باستاد شهداء بنينا في السابعة مساء و في نفس التوقيت يستضيف منتخب موريتانيا نظيرة السوداني باستاد الشيخ ولد بيديا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

و يلعب منتخب الكونغو امام النيجر في السابعة مساء و يلتقي المنتخب الاثيوبي مع غينيا بيساو باستاد 24 ديسمبر و يستضيف المنتخب الجزائري غينياالاستوائية باستاد نلسون مانديلا في العاشرة مساء .

و يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن بوركينا فاسو فى العاشرة مساء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات المجموعة الأولي في التصفيات و التى تضم جيبوتي و سيراليون ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال على حساب كل من جيبوتى فى القاهرة بسداسية نظيفة قبل الفوز على سيراليون بهدفين نظيفين بالجولة الثانية والتى أقيمت خارج الديار.

و يستضيف مالي المنتخب الغيني في العاشرة مساء على ستاد 26 مارس و يلتقي المنتخب السنغالي مع جمهورية الكونغو في نفس الموعد بملعب ملعب عبدولاي وادو ، ويلعب منتخب بنين مع رواندا في العاشرة مساء بملعب فيليكس هوفويت بوانيي .